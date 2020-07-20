В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"

Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

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Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на странице в Twitter.

По его словам, Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Зарин пообещал сообщить детали позже.

Как отмечает польское издание PAP, "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой", передает РБК-Украина.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Он возглавлял компанию в течение трех лет.

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