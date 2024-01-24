По информации Виталия Глаголы, Фицо не будет общаться с украинскими журналистами и отвечать на их вопросы.

К премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который прибыл в Ужгород для встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, не подпускают украинские СМИ. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

"Сегодня в Ужгороде продолжается встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его словацкого коллеги Роберта Фицо. Интересно, что возможности задать вопрос премьерам относительно этой встречи у журналистов не будет", - утверждает Глагола.

По его словам, Фицо не будет общаться с украинскими журналистами и отвечать на их вопросы.

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"С ним приехали только несколько словацких СМИ, а других к Фицо не подпускают", - отмечает журналист.

Он добавил, что у Шмыгаля будет телевизионное включение без возможности задавать вопросы и аккредитации журналистов.

Позже премьер-министр Украины обнародовал в Telegram короткое видео общения с Фицо.

По словам словацкого премьера, он желает пригласить украинского коллегу посетить Словакию как можно скорее.

"Мы можем организовать эту встречу - скажем так - недалеко от границы. Мои люди организуют этот визит как можно скорее, потому что есть очень много тем, которые мы должны обсудить", - сказал Фицо.

Словацкий премьер утверждает, что прибыл в Украину, потому что намерен помогать.

"Конечно, есть определенные темы, относительно которых можно иметь разные мнения, но это – политическая жизнь. В любом случае состав словацкой делегации и темы, которые мы хотели бы затронуть, покажут, что мы действительно хотим помочь вам, хотим оказать вам помощь", - сказал Фицо.

В свою очередь Шмыгаль подчеркнул, что развитие прагматичных и очень надежных отношений между правительствами обеих стран продолжится.

Также, как отметил глава украинского правительства в своем сообщении, "несмотря на разногласия, есть намерение сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам".

"Уверен, что сегодняшняя встреча с премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", - заявил Шмыгаль.

Скандальные заявления Фицо относительно Украины

Накануне своего визита в Ужгород премьер-министра Словакии Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, сделал циничное заявление, назвав войну России против Украины "локальным конфликтом".

А после очередного обстрела Киева российскими войсками, он сказал, что в столице "абсолютно нормальная жизнь". В то же время от поездки в Киев отказался.

Также на днях Фицо заявил, что Киев должен "уступить" России территории, чтобы прекратить войну. Он считает это единственным способом остановить конфликт.

Кроме того, словацкий премьер отметил, что его страна не будет помогать Украине военном плане, но окажет гуманитарную поддержку.

Ранее Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласился относительно блокирования финансирования для Украины.

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