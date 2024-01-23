Войну РФ против Украины словацкий премьер назвал "локальным конфликтом".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими проросийскими взглядами, отличился циничным заявлением после утреннего обстрела Киева российскими войсками. Он заявил, что жизнь в украинской столице якобы нормальная, и войны там нет, пишет Reuters.

"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", – ответил он на вопрос об уместности поездки в Киев для того, чтобы лучше понять войну РФ против Украины, которая длится уже второй год.

Войну РФ против Украины словацкий премьер назвал "локальным конфликтом". В то же время от поездки в Киев уклончиво отказался. По его словам, в Ужгороде встретиться было бы более практично (на 24 января был запланирован визит Фицо в Украину – ред.). Он отметил, что этот город выбрала украинская сторона.

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Другие высказывания Фицо о войне в Украине

Роберт Фицо находится в должности премьер-министра Словакии не так давно, однако успел отличиться рядом скандальных заявлений относительно войны РФ против Украины. Так, на днях он выдал, что Киев должен "уступить" России территории, чтобы прекратить войну. Фицо говорит, что это единственный способ прекратить конфликт.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова Фицо. Спикер МИД Олег Николенко отметил, что не может быть компромисса относительно территориальной целостности, и это касается как Украины, так и Словакии, и любой другой страны.

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