Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и украинский премьер Денис Шмыгаль встретились в Ужгороде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известен антиукраинскими заявлениями, приехал в Украину.

"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практичный диалог", - сообщается в Telegram украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он обнародовал фото и видео встречи.

Скандальные заявления Фицо - последние новости

Роберт Фицо буквально вчера отметился циничным высказыванием о войне РФ в Украине, назвав ее "локальным конфликтом". В то же время от поездки в Киев уклончиво отказался. По его словам, в Ужгороде встретиться было бы более практично (на 24 января был запланирован визит Фицо в Украину). Он отметил, что этот город выбрала украинская сторона.

Фицо находится на посту премьер-министра Словакии не так давно, однако успел отметиться рядом скандальных заявлений относительно агрессивной войны РФ против Украины. Так, на днях он заявил, что Киев должен "уступить" России территории, чтобы прекратить войну. Фицо говорит, что это единственный способ остановить конфликт.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова Фицо. Спикер МИД Олег Николенко отметил, что не может быть компромисса относительно территориальной целостности, и это касается как Украины, так и Словакии, и любой другой страны.

21 января глава словацкого правительства Фицо заявил, что Словакия не будет помогать Украине военно, но будет оказывать гуманитарную поддержку.

Ранее Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласился о блокировании финансирования для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: