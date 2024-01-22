Там заявили, что компромисса по территориальной целостности Украины быть не может.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на высказывания премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что Киев должен искать компромиссы для завершения войны и уступить территории. Позицию украинского МИД озвучил спикер ведомтсва Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он напомнил цитату Фицо: "Должен быть какой-то компромисс. Чего они [украинцы] ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально".

Николенко в очередной раз подчеркнул, что не может быть компромисса относительно территориальной целостности. При чем это касается как Украины, так и Словакии, и любой другой страны.

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Он призвал к совместным усилиям, чтобы остановить страну-агрессора.

"Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края. Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу", - написал Николенко.

Позиция Фицо по Украине - детали

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу заявил словацкому Общественному вещателю RTVS, что Киев должен уступить территории, чтобы прекратить войну России против Украины. По его словам, это единственный способ прекратить вооруженный конфликт.

Во время интервью накануне запланированной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Фицо подтвердил свою позицию против заявки Украины на вступление в НАТО. Он заявил, что наложит вето на это решение.

Скандальный политик также заявил, что "Украина не является независимой и суверенной страной", а также повторил кремлевский тезис, что страну контролируют США.

Как известно, накануне встречи в Ужгороде с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Фицо заявил, что Словакия не будет помогать Украине военно, но окажет гуманитарную поддержку.

Ранее Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласился о блокировании финансирования для Украины.

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