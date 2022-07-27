Кира Рудык якобы имела при себе два загранпаспорта.

У народного депутата от партии "Голос" Киры Рудык все же забрали загранпаспорт. Инцидент произошел еще 11 июля на пункт пропуска "Краковец".

Об этом сообщил киевский бизнесмен Сеяр Куршутов в Facebook.

"Весь вчерашний день я покорно ждал. Не мешал Кире Рудык врать о том, что паспорт у нее не изымали. Теперь правда. По моей информации, 11 июля за рулем автомобиля БМВ Аа4242ва Кира Рудык прибыла на пункт пропуска Краковец, предъявив заграничный паспорт FS661791, который, согласно базе миграционной службы, числился утерянным и подлежал изъятию", - говорится в сообщении.

Куршутов отметил, что после того, как у Рудык забрали паспорт, она предъявила второй, в котором не было британской визы.

"Из чего следует абсолютно разумный вопрос к заявившей о своем прибывании в Великобритании депутату: "По какому паспорту Вы туда попали, не имея визы в единственном оставшемся у Вас украинском заграничном паспорте?". Либо предъявите визу и штамп о въезде в Великобританию в украинском паспорте, либо покажите свой американский паспорт", - подытожил бизнесмен.

Скандал вокруг паспорта Киры Рудык – что известно

26 июля в СМИ появилась информация, что у народного депутата и главы политической силы "Голос" Киры Рудык при выезде из Украины забрали загранпаспорт. Тогда же появилось предположение, что документ могли забрать в связи с наличием паспорта гражданки США.

В свою очередь Рудык в комментарии украинским СМИ заявила, что находится с рабочей поездкой за пределами Украины, но при выезде из страны пограничники не изымали у нее паспорт.

"Официально сообщаю: я действительно нахожусь за пределами Украины в рабочей поездке. Мой загранпаспорт у меня. Не потерян и не отобран. Пересекала границу больше недели назад. Почему "новости" о "потере" загранпаспорта появились именно сегодня - мне неизвестно", - заявила политик.

Как ранее сообщал УНИАН, советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорном процессе по эвакуации украинских воинов из "Азовстали", поэтому не может комментировать операцию.

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