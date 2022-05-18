Михаил Подоляк призвал политиков "заканчивать pr-перформансы".

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорном процессе по эвакуации украинских воинов из "Азовстали".

Цитирует Подоляка "Украинская правда".

"Понятно, что нет. Никакой Рудык вообще не было. Не ее уровень, не ее компетенции. Вообще очень странно, когда появляются подобные "информации" или "ошибки журналистов". Потому что очевидно - без тайного намека самого, извините, политика такое не случается. Простое предложение ко всем, в том числе к Рудык - пожалуйста, заканчивайте свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и угрожает жизни наших воинов", - сказал представитель ОПУ Подоляк.

Впоследствии Рудык в Facebook дала свой комментарий относительно инцидента:

"После многих запросов СМИ, сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников с "Азовстали". Мало того, в статье Нью-Йорк Таймс об этом нет ни слова. Сейчас очень чувствительное время и критический момент для сложной операции по освобождению наших людей. Прошу всех максимально осторожно обращаться с информацией".

Ранее издание The New York Times писало, что Рудык участвует в переговорах по эвакуации украинцев из "Азовстали".

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Кира множество раз выставляла фотографии, где она позирует с автоматом в руках. В сети шутили, что она даже в душ ходит с оружием.