Она сообщила, что следователи открыли уголовное производство по хозяйственной деятельности партии.

Председателя партии "Голос" Киру Рудик вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Народный депутат раскрыла причину вызова на допрос. Возможно, это произошло из-за вопросов к хозяйственной деятельности партии.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Голоса".

"Впервые в жизни я иду на допрос в ГБР как свидетель. Дело касается деятельности партии "Голос", которую открыли, как говорят сами следователи, по информации в соцсетях о том, что возможно есть вопрос к хозяйственной деятельности партии", - сообщила Рудик.

Она сетует, что ГБР "активно взялось за оппозицию", и что бюро "работает исключительно против тех, кто критикует власть".

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