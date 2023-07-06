Следствие считает, что фигуранты присвоили еще 7 млн гривень.

Сегодня получила продолжение история с родственницей депутата ВР Алексея Гончаренко (Европейская солидарность), которую, помимо обогащении на курортных землях, сейчас еще подозревают в присвоении средств на уличном освещении.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сейчас сообщено о подозрении трем участникам организованной преступной группы по фактам присвоения бюджетных средств, служебного подлога и фальсификации документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, главная фигурантка -жена одного из депутатов Одесского областного совета, которая разработала соответствующую схему обогащения за счет государства. В частности, средства присваивались во время капремонта уличного освещения и других строительных работ в населенных пунктах территориальных громад региона.

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"К своему "бизнес-плану" подозреваемая привлекла председателя одного из поселковых советов в бывшем Великомихайловском районе и директора подконтрольного ей предприятия-подрядчика", - рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, сообщники существенно завысили стоимость оборудования и объем выполненных работ по договорам-подряда – вносили в акты недостоверную информацию. Бюджетные средства, которые сообщники получили на счета подконтрольной фирмы, обналичивались. Затем подозреваемые тратили их по своему усмотрению.

"Таким образом дельцы завладели более 7 млн гривень. Сейчас проводится комплекс экспертиз для установления полной суммы убытков. По предварительным данным, убытки, причиненные фигурантами бюджета, превышают 24 млн гривень", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью установления других участников группы. Также правоохранители проверяют факты возможной причастности к сделке мужа организатора схемы - депутата Одесского областного совета.

За данными регионального УСБУ, депутата и его жену разоблачают не на первом преступлении. Ранее они были разоблачены на рейдерском захвате земли.

"Сейчас установлены факты присвоения средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов. В частности, это подряды на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах", - утверждают в спецслужбе. По данным управления, депутат с супругой координировали заключение договоров между сельсоветами и подрядной организацией.

Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата облсовета и глав сельсоветов, которые были задействованы в сделке.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, украденные деньги были выделены, в частности, на благоустройство поселка Цебриково Раздельнянского района в рамках региональной программы по благоустройству населенных пунктов Одесской области на 2020-2024 годы.

В состав преступной группы входили руководящие лица Цебриковского поселкового совета и одесской строительной фирмы во главе с ее юристкой со установившимися связями с должностными лицами облсовета.

По данным полиции, кроме женщины, о подозрении сообщили директору строительной фирмы и председателю Цебриковского поселкового совета.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, жена депутата – это родственница нардепа Алексея Гончаренко, о которой в начале мая сообщали СМИ.

"Сейчас женщина находится под ночным домашним арестом. Также под домашним арестом – экс-председатель поселкового совета. Представитель подрядчика-под стражей", - рассказал источник.

Дело "сестры Гончаренко" - что известно

1 мая стало известно, что троюродная сестра нардепа Олесия Гончаренко арестована, как фигурантка дела о захвате земли в курортном поселке Затока в Одесской области. Также говорилось, что в деле замешан ее муж Николай Деревянко - депутат Одесского областного совета.

По данным следствия, депутат разработал схему обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости и земельные участки и привлек в свой "бизнес-план" жену и других лиц - из круга близких и доверенных лиц.

В правоохранительных органах уверяют, что в течение 2019-2023 годов подозреваемые завладели 78 земельными участками сельхозназначения общей площадью 271 га и базой отдыха "Укрпочты", которая расположена на берегу моря в Затоке.

Сам Гончаренко подчеркивает, что таким образом счета сводят с ним, а его троюродную сестру, которая является матерью четверых несовершеннолетних детей, задержали незаконно.