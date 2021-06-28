Возле Верховной Рады установлен памятный знак "Тризуб". В парламенте прошло торжественное заседание.

По случаю 25-летия принятия Конституции в парламенте состоится торжественное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Верховной Рады военнослужащие Национальной гвардии заступили на почетный караул.

В 10: 00 на площади Конституции состоялась церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Торжественное заседание началось в 11: 00.

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Кроме того, возле парламента, на площади Конституции, сегодня установили памятный знак “Тризуб”.

Торжественное заседание Рады по случаю 25-летия принятия Конституции

Президент Владимир Зеленский прибыл на торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-летия принятия Конституции Украины. Как передает корреспондент УНИАН, также в сессионный зал парламента прибыли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены правительства.

На заседании присутствуют депутаты нынешнего созыва парламента и депутаты предыдущих созывов, которые принимали участие в принятии Конституции.

Также в заседании принимают участие главы Верховной Рады предыдущих созывов, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Во время исполнения Государственного Гимна Украины в сессионный зал торжественно внесли экземпляр Конституции Украины.

Кроме того, на заседании присутствуют представители церквей, а также посольств иностранных государств.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл торжественное заседание ВР.

Торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-летия принятия Конституции Украины завершилось. Как передает корреспондент УНИАН, на заседании выступили президент Владимир Зеленский, председатель парламента Дмитрий Разумков.

Также перед депутатами выступили экс-президент Украины Леонид Кучма и председатель Верховной Рады второго и пятого созывов Александр Мороз.

Кроме того, на заседании выступила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Также после 13:00 возле ВР запланированы просветительские мероприятия ко Дню Конституции.

В 20:00 состоится концерт классической музыки в исполнении государственного эстрадно-симфонического оркестра и в 21.30 – световое шоу на Площади Конституции.

25-я годовщина Конституции Украины

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 25-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции. День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в ​​составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны. В Основном законе предусмотрена жесткая процедура изменения: для его изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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Автор: Надя Пришляк