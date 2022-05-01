Канцлер Германии изменил риторику.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пацифизм не к месту во время войны России против Украины, и назвал циничными советы украинцам защищаться от оккупантов без оружия.

Соответствующее сообщение 63-летний Шольц сделал в Twitter.

"Я уважаю каждый пацифизм и отношение к нему. Но гражданам Украины должно показаться циничным, когда им говорят защищаться от путинской агрессии без оружия", - подчеркнул Шольц.

Канцлер добавил, что слова о пацифизме не актуальны.

Ранее Шольц сказал, что Германия готова отказаться от российского газа. А лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц 2 мая приедет в Киев.

Бундестаг 28 апреля одобрил поставку тяжелого вооружения для Украины. Шольц из-за своей нерешительной позиции по украино-российской войне рисковал уйти в отставку.

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