В настоящее время не планируется перестановок в высших органах украинской власти, в частности Кабмине, они возможны ближе к осени.
Об этом пишет "РБК-Украина".
По данным журналистов, тогда могут поменять премьер-министра: вместо Дениса Шмыгаля назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко. Либо же отправить ее в отставку.
"Если война будет затягиваться и будет решение продолжать военное положение после 23 августа, тогда ротации возможны ближе к осени. Возможно, Свириденко подвинет Шмыгаля или Шмыгаль подвинет Свириденко", - рассуждает источник в правящей команде.
Также увольнение может грозить главе Минобразования Сергею Шкарлету и министру соцполитики Марине Лазебной.
"Возможно, вновь припомнят те претензии, которые копились к Шкарлету и Лазебной перед войной", - добавил источник.
Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года.