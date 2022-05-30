В ближайшее время кадровые перестановки в Кабмине не планируются.

В настоящее время не планируется перестановок в высших органах украинской власти, в частности Кабмине, они возможны ближе к осени.

Об этом пишет "РБК-Украина".

По данным журналистов, тогда могут поменять премьер-министра: вместо Дениса Шмыгаля назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко. Либо же отправить ее в отставку.

"Если война будет затягиваться и будет решение продолжать военное положение после 23 августа, тогда ротации возможны ближе к осени. Возможно, Свириденко подвинет Шмыгаля или Шмыгаль подвинет Свириденко", - рассуждает источник в правящей команде.

Также увольнение может грозить главе Минобразования Сергею Шкарлету и министру соцполитики Марине Лазебной.

"Возможно, вновь припомнят те претензии, которые копились к Шкарлету и Лазебной перед войной", - добавил источник.

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года.

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