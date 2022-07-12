Обсуждена также конфискация замороженных активов в пользу Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси признание России государством-спонсором терроризма.

Об этом он сообщил в Тwitter.

Также написал, что речь шла о конфискации замороженных активов в пользу Украины. "Поблагодарил Конгресс США за всестороннюю военную и техническую поддержку, финансовую помощь и усиление санкций. Вместе мы победим и восстановим Украину",- отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение в Палату Представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами заявил, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма. Он отметил, что Россия совершает геноцид против украинского народа.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Окончательное решение о признании России страной-спонсором терроризма должно быть принято администрацией президента Джо Байдена.

На данный момент в этот список входит четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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