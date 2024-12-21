Президент провел кадровые перестановки среди украинских послов.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента Украины.

Согласно указу президента №870/2024, Сергей Кислица был уволен с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Также был уволен Евгений Филипенко с должности Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

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Сергей Кислица - что известно

Сергей Кислица является дипломатом и политическим деятелем, занимал должность Постоянного представителя Украины при ООН с 2020 года. До этого с марта 2014 до 5 февраля 2020 года Кислица был заместителем Министра иностранных дел Украины. Также он занимал важные дипломатические должности, а именно в США, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и других странах.

Кроме того, он был главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО и имел значительное влияние на международные вопросы, среди которых права человека и равенство женщин и мужчин.

Последние кадровые решения президента

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в ряде государств. При этом он также назначил новых украинских послов в четырех странах.

Ранее, 20 декабря, Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что им было согласовано назначение более 30 послов Украины за рубежом. В частности, среди них: Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - представителем Украины в ООН.

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