Скорее всего, северокорейский контингент будет работать под эгидой 11 бригады.

Военные из КНДР, отправленные на помощь России для участия в войне против Украины, как ожидается, начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны уже в ноябре.

Такое заявление сделал в ходе выступления на заседании Совбеза ООН представитель Украины Сергей Кислица. По его словам, скорее всего, северокорейский контингент будет работать под эгидой 11 бригады.

"Согласно информации, которой мы владеем, группа военных КНДР сейчас занимается разведкой и с 20 октября работает под эгидой этой 11 бригады", - сказал Кислица.

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Постпред Украины в ООН отметил, что России в ее войне против Украины помогает страна, находящаяся под санкциями. Таким образом, решение Пхеньяна отправить в РФ своих солдат нарушает международное право. А тренировки военных из КНДР на российской территории нарушают резолюции ООН.

Вступление КНДР в войну РФ против Украины: важные новости

Издание Financial Times сообщает, что около 3000 северокорейских военнослужащих были перевезены в Курскую область РФ. Из них несколько сотен были спецназовцами, а остальные – регулярными войсками. Примечательно, что контингент КНДР разместили в казармах в 50 км от границы с Украиной.

Ранее телеканал CNN сообщал, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти.

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