Также, кроме очередного заседания ВР, состоятся еще два внеочередных.

Сегодня Верховная Рада Украины на очередном заседании будет назначать Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Читайте такжеКабмин уволил Коболева с поста главы "Нафтогаза", на его место назначен ВитренкоКак передает корреспондент УНИАН, сегодня состоится очередное пленарное заседание ВР и два внеочередных заседания.

На очередном заседании планируется также рассмотреть законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№ 2683 и 2683-1) и о повышении уровня пенсионного обеспечения чернобыльцев.

Кроме того, предполагается внести изменения: в закон "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг; в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Также будут рассмотрены законопроекты "О государственной регистрации геномной информации человека" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№ 2195).

В 16:00 начнется первое внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен проект постановления "Об обращении в Кабинет министров Украины относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций" (№ 5382 ).

В повестке дня второго внеочередного заседания, которое планируется начать в 16:15, 19 вопросов. Среди них законопроекты, касающиеся реформы прокуратуры, а также проект закона, которым предусматривается разрешить полиции применять электрошокеры при административных нарушениях. Кроме того, будет рассмотрен ряд законопроектов по расширению круга субъектов предоставления гостиничных услуг относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования.

Планируется включить в повестку дня и рассмотреть проекты законов о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства и о совершенствовании системы обжалования публичных закупок.

Назначение Галущенко: что известно

Накануне, 28 апреля, комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Галущенко на пост министра энергетики.

Представление о назначении Германа Галущенко подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главные новости Украины и мира на утро 29 апреля

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Автор: Надя Пришляк