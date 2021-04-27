Завтра представление рассмотрит профильный комитет парламента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление о назначении министром энергетики Германа Галущенко, который является вице-президентом ГП «НАЭК «Энергоатом».

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, завтра это представление будет рассматриваться на профильном комитете парламента – комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Назначение министра энергетики: что известно

Ранее Верховная Рада дважды не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. С конца декабря Витренко является исполняющим обязанности министра.

На заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля депутаты заслушали Галущенко. В пресс-службе партии сообщали, что планируется сбор подписей депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.

Вчера, 26 апреля, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рассмотреть кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики предложил Офис президента. Сейчас парламентские фракции проводят встречи с Галущенко. По его словам, голосование депутатов за назначение Галущенко на должность министра энергетики запланировано на 29 апреля.

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Автор: Дмитрий Шварц