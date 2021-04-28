Сейчас Галущенко работает вице-президентом ГП "НАЭК " Энергоатом".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня во время онлайн-заседания комитета.

Сейчас Галущенко работает вице-президентом ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Шестнадцать за. Соответственно, поддержали решение, и теперь будем рассматривать его в сессионном зале», - сказал глава комитета Андрей Герус.

Накануне представления о назначение Германа Галущенко подал в Совет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Назначение министра энергетики: что известно

Ранее Верховная Рада дважды не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - Министром энергетики Украины. С конца декабря Витренко является исполняющим обязанности министра.

На заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля депутаты заслушали Галущенко. В пресс-службе партии сообщали, что планируется сбор подписей депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.

Вчера, 26 апреля, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рассмотреть кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики предложил Офис президента. Сейчас парламентские фракции проводят встречи с Галущенко. По его словам, голосование депутатов за назначение Галущенка на должность министра энергетики запланировано на 29 апреля.

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Автор: Анна Бредихина