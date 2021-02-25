“Национальный корпус” вместе с народными депутатами и общественностью разработал проект закона о коллаборационизме (сотрудничестве с врагом). Сейчас законопроект официально зарегистрирован.

Об этом рассказал руководитель штаба "Национального корпуса" Максим Жорин на своем Telegram-канале.

“Законопроект по борьбе с коллаборационистами в Украине наконец официально зарегистрирован в Верховной Раде... Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих украинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР”, - сказал Жорин.

По его словам, законопроект призван создать условия, чтобы “...системно на законном уровне бороться с врагом внутри страны”.

“Именно благодаря этому законопроекту мы реально сможем привлечь к ответственности всех тех негодяев, которые сотрудничали или сотрудничают с врагом. Начиная от Медведчука, который открыто транслирует российскую пропаганду, до граждан, которые агитировали за Россию или, например, сдавали координаты наших войск”, - заявил руководитель штаба Нацкорпуса.

Как известно, 2 февраля СНБО внес в санкционного списка три телеканала Виктора Медведчука, а 19 февраля - самого Медведчука и его жену Оксану Марченко. Их обвиняют в финансировании терроризма.

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Автор: УНИАН