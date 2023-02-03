Соответствующие указы о введении в действие этих решений уже подготовлены.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередных санкционных решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении тех, кто работает на российскую агрессию.

"Есть очередные санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны нашего государства в отношении тех, кто работает на российскую агрессию. Соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены", - подчеркнул Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он поблагодарил работников Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции и офиса генерального прокурора за "новые шаги по восстановлению справедливости после действий от тех, кто не понял, что на государственных должностях работать надо только на интересы государства".

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Последние санкции СНБО

Как сообщал УНИАН, 23 января он ввел в действие санкции против российских религиозных деятелей. Также недавно Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан Российской Федерации, Украины и Беларуси.

28 января, Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны относительно введение санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.

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