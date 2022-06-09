Санкции применены против 261 ректора и 236 российских учебных заведений.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры (санкции) против российских ректоров и высших учебных заведений.

Об этом говорится в указе главы государства №401/2022 от 9 июня.

В частности, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применены против 261 ректора российских учебных заведений.

Также под санкции попали 236 различных учебных заведений.

Так, под санкции попали ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Московского государственного технического университета имени М. Э. Баумана Анатолий Александров, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий и другие.

Кроме того, под санкции попали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тихоокеанский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт (Государственный университет), Кубанский государственный технологический университет и другие.

Срок санкций - бессрочно.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций относительно президента Российской Федерации Владимира Путина. Под ограничения также попали еще 34 человека, в том числе Дмитрий Песков, Михаил Мишустин и Сергей Шойгу.

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