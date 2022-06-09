Сегодня через эту сеть президент Украины регулярно дает информацию для миллионов подписчиков и созванивается в Zoom с мировыми лидерами.

Компания Starlink Илона Маска обеспечила информационную победу Украины, помешав России отрезать страну от внешнего мира с началом полномасштабной войны.

Об этом пишет Politico в статье "UkraineX: как космические спутники Илона Маска изменили войну на земле".

"Стратегический эффект заключается в том, что Starlink полностью разрушил информационную кампанию Путина. Он так и не смог заставить Зеленского замолчать", – отметил бригадный генерал армии США, директор отдела космических инноваций при отделе оборонных инноваций, технологического аванпоста Пентагона Стив Бутоу.

Со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии сообщается. что всего за час до вторжения Россия взломала Viasat, сеть которой использовали украинские военные. Тогда SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной. Процесс развертывание связи в стране несколько замедлила бюрократическая волокита со стороны США.

На данный момент Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков.

В статье отмечается, что через эту сеть Зеленский регулярно дает информацию для миллионов подписчиков и созванивается в Zoom с мировыми лидерами. Благодаря Starlink украинские военные на "Азовстали" могли поддерживать связь со своим командованием и президентом, а также давать видеоинтервью в прямом эфире.

Напомним, ранее сообщалось, что Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

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