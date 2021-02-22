Глава МИД считает, что новый механизм применения санкций надо ввести в первую очередь из-за системных нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба удивлен, что Европейский Союз готовится применить новый санкционный режим за нарушения прав человека против Российской Федерации по делу Алексея Навального, а не за нарушения таких прав в оккупированном Крыму.

Об этом Кулеба сообщил в интервью на телеканале "Прямой".

Глава МИД прокомментировал ожидаемое решение Евросоюза о применении нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека по делу критика Кремля Навального.

"Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применяется не относительно репрессий, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой РФ, так как на столе у ​​моих коллег очень много фактов и обращений Украины с просьбой задействовать этот механизм, чтобы защитить крымских татар и защитить всех, кто подвергается системным репрессиям в Крыму", - отметил Кулеба.

"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами об этом спрашиваю. Но тем не менее, они решили все-таки начать с российского кейса. Это хорошо, потому что не должны оставаться безнаказанными репрессии, развернувшиеся в России. Но я считаю, что впервые применить этот механизм нужно было в отношении оккупированного Крыма", - заявил глава МИД.

Читайте такжеЕвросоюз введет новые санкции против РФ из-за заключения Навального - СМИ

"Для наших европейских партнеров кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем повторение постоянных репрессий против крымских татар в Крыму. Они реагируют на этот кейс как на что-то новое, что требует действий с их стороны", - добавил Кулеба.

Санкции Евросоюза против России

7 декабря 2020 года Совет ЕС принял решение и регламент начала глобального режима санкций за нарушение прав человека. Ограничительные меры вводить за геноцид, преступления против человечества и другие серьезные нарушения или ущемления прав человека.

9 февраля 2021 года стало известно, что Еврокомиссия готова применить против РФ новый санкционный режим за нарушения прав человека, если страны ЕС будут к этому готовы.

22 февраля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель выразил надежду, что министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании отреагируют на конфронтацию России с Евросоюзом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко