19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

В Кремле увязали санкции Украины против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с возможным силовым освобождением Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее решение СНБО Украины о введении санкций против Медведчука и его жены в связи с подозрением в финансировании терроризма.

«Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине», - сказал Песков.

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По его словам, Кремль обеспокоен ухудшением социально-экономической ситуации в Украине, «репрессивными» действиями в отношении СМИ и политиков.

«Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что руководство Украины опять посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами», - заявил Песков, добавив, что при этом становиться неспокойно на линии соприкосновения на Донбассе.

В тоже время, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле «американский след», он заявил: «США не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании наступательного военного потенциала».

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«Такая помощь из Америки в Украину поступает. Они (американцы) продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими репрессиями внутренними, накачивает их на проявление агрессивности, в том числе конкретно в плане агрессивности в решении проблем юго-востока. Это противоречит всему и вся, и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, возможно ли прояснить, кто же поставляет оружие на оккупированный Донбасс, ведь президент России прямо заявлял о том, что на восток Украины поставляют вооружение страны, которые «симпатизируют» оккупированному региону, Песков сказал: «Я не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Очевидно, конечно, если есть спрос для самообороны – предложения всегда находятся».

Санкции против Медведчука и его жены

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258(5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Роман Цимбалюк