Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что при необходимости украинцы еще раз продемонстрируют волю к свободе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что ответ президента Российской Федерации Владимира Путина на введенные СНБО санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука украинцев не испугает.

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Об этом Данилов сказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, не опасается ли он возможного ответа Путина на украинские санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Данилов отметил, что Россия захватила Крым, начала боевые действия на Донбассе.

«Чем нас еще можно напугать? Мы находимся почти в состоянии войны. Да, она не объявлена, но это происходит с 2014 года. Что он нам еще может делать?", - отметил Данилов.

"Я могу сказать, что мы действительно не русские. И, если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить ... Но у нас такая генетическая воля к свободе, и мы это неоднократно доказывали и при необходимости докажем еще раз", - подчеркнул Данилов.

Последние решения СНБО

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - при жизни" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Медведчуку и его жене Марченко. Санкции наложены на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил Данилов, ограничительные меры введены по подозрению Медведчука, Марченко и других лиц в финансировании терроризма.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Виталий Саенко