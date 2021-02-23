В то же время, в санкционном списке останутся имена еще 8 человек, против которых будут действовать санкции.

Европейский Союз отменит санкции еще против двух соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом в Twitter заявил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк.

В частности, по его словам, Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза на следующей неделе отменит санкции против бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

"В настоящее время только 8 человек остаются в (санкционном) списке, в том числе Янукович и его сын. Если вы удивляетесь, почему ЕС не наказывает олигархов в России из-за Навального, только посмотрите на этот санкционный список, который сокращается", - сообщил журналист.

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В частности, если санкции против Арбузова и Табачника снимут, то запрет на въезд в ЕС и замораживание активов только распространяться на Януковича, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонку, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Виктора Ратушняка, сына экс-президента Александра Януковича, сына экс-генпрокурора Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Санкции против соратников Януковича

Санкции были введены, поскольку эти лица определены ответственными за злоупотребление украинскими государственными финансами или в превышении полномочий, которое привело к потере украинских государственных финансов.

Действие этих санкций истекает 6 марта 2021 года.

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Автор: Виталий Саенко