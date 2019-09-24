Суд ЕС отменил только прошлогодние санкции против Януковича
14:02, 24 сентября 2019Политика
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Виктор Янукович остается под действием персональных санкций до 2020 года.
Вместе с тем представитель Януковича заговорил о "полной отмене и реабилитации" своего клиента / УНИАН
Суд Европейского Союза отменил персональные санкции против экс-президента Виктора Януковича, продленные Советом ЕС в 2018 году.
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Таким образом, президент-беглец остается под действием действующих санкций до марта 2020 года, говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении Европейской правды.
Ранее пресс-секретарь Виктора Януковича утверждал, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента за 2018-2019 годы.
По мнению Кирасира, это якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения".
Спикер уже заговорил о "полной отмене и реабилитации" Януковича, который якобы "незаслуженно пострадал от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе".
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