По словам министра, прежде всего РФ стремится расшатать экономику и финансовую систему Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что самым большим достижением России на сегодня будет сеяние паники и уныния в украинском обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции.

"Самым большим достижением России сегодня будет сеяние паники, уныния в украинском обществе, расшатывание нас изнутри", - сказал Кулеба.

По его словам, прежде всего РФ стремится расшатать экономику и финансовую систему Украины.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы не позволить России достичь этой цели, даже не доставая из кармана оружие", - подчеркнул министр.

Угроза вторжения РФ в Украину: что известно

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

Читайте такжеСША обещают Украине предоставить больше оружия в случае нападения РФ - Блинкен17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Читайте такжеРФ почти завершила стягивание войск к границам Украины - CNNКроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.