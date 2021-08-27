Самолет президента Владимира Зеленского не смог приземлиться в столице Молдовы Кишиневе.
Борт не приземлился в Кишиневе из-за тумана, сообщает одесское издание "Думская".
По его сведениям, самолет Зеленского полетел в Одессу.
"...утром президентский Airbus A319 приземлился в нашем (одесском – Ред.) аэропорту", – выяснило издание.
Позже стало известно, что президентский самолет дозаправился и вылетел в столицу Молдовы – Кишинев начал принимать самолеты.
Ранее сообщалось, что президент Молдовы Майи Санду пригласила Владимира Зеленского 27 августа посетить Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости молдавского государства.
Во время визита в Молдову были запланированы, в частности, переговоры Зеленского с Санду.