Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе: СМИ узнали причину

Президентский самолет не приземлился в столице Молдовы и отправился в Одессу, выяснили журналисты.

Самолет президента Владимира Зеленского не смог приземлиться в столице Молдовы Кишиневе. Борт не приземлился в Кишиневе из-за тумана, сообщает одесское издание "Думская". По его сведениям, самолет Зеленского полетел в Одессу. "...утром президентский Airbus A319 приземлился в нашем (одесском – Ред.) аэропорту", – выяснило издание. Позже стало известно, что президентский самолет дозаправился и вылетел в столицу Молдовы – Кишинев начал принимать самолеты. Ранее сообщалось, что президент Молдовы Майи Санду пригласила Владимира Зеленского 27 августа посетить Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости молдавского государства. Во время визита в Молдову были запланированы, в частности, переговоры Зеленского с Санду. Автор: Екатерина Присяжнюк

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