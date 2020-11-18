Соответствующие работы должна провести компания Etihad Airways Engineering LLC, которая принадлежит правительству Абу-Даби.

В президентском самолете планируют модернизировать связь за 32,4 миллиона гривень.

Читайте такжеАвтопарк Верховной Рады пополнился автомобилями почти по миллиону гривень за штукуОб этом сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Отмечается, что 16 ноября Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи сообщил о намерении заключить соответствующее соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ, принадлежит правительству Абу-Даби) по результатам тендера.

«До декабря 2021 года, то есть в течение года компания должна будет модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA», – говорится в сообщении.

Речь идет об одном из самолетов государственного авиационного предприятия «Украина» государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек. Срок гарантийного обслуживания составит два года.

Как проводился тендер

Закупку провели с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 миллиона гривень и 35 миллионов гривень не состоялись из-за подачи менее двух тендерных предложений.

Конкурентами были ЧП «Бейнлеуми Украина» Константина Безымянного и фирма Eclipse Global Connectivity (Франция). Последняя закрыла все свои документы как конфиденциальные, кроме нескольких сертификатов, выданных фирме E A D Aerospace Airworthiness (Франция).

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Автор: УНИАН