Помощь Украине будет приоритетом, когда союзники по Альянсу соберутся в Вашингтоне в следующем месяце.

Украина будет в центре внимания в следующем месяце на саммите НАТО в Вашингтоне. А ожиданий у Киева много. Об этом пишет Politico.

Так, по словам вице-премьер-министра Украины по вопросам ЕС и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев ожидает решений, которые "помогут существенно укрепить обороноспособность страны и ее способность противостоять российской агрессии, а также стать предохранителем от повторных нападений в будущем".

"Мы также ожидаем конкретных решений относительно членства Украины в НАТО в пакете с другими гарантиями непрерывности военной помощи и повышения оперативной совместимости", - сказала чиновник. Видео дня

Издание напоминает, что 32 страны-члены НАТО соберутся 9-11 июля в Вашингтоне, чтобы отметить 75-ю годовщину создания Альянса. При этом саммит будет сосредоточен в основном на строительстве оборонного производства и достижении плановых показателей оборонного бюджета в условиях угроз со стороны России.

"Но в приоритете также будет помощь Украине, и к собранию планирует присоединиться президент Украины Владимир Зеленский. Киев планирует использовать возможность для продвижения конкретных практических инициатив, которые бы обеспечили надежные системы противовоздушной и противоракетной обороны на всей территории Украины. Достаточное количество систем Patriot поможет обеспечить безопасность мирных городов и критической инфраструктуры, что является ключевым элементом нашего выживания в грядущую зиму", - сказала Стефанишина.

В свою очередь Джулианна Смит, постоянный представитель США при НАТО, заявила, что союзники по Альянсу на июльской встрече выдвинут "целый пакет результатов, которые будут служить мостом" к будущему членству Украины в НАТО.

"Частью пакета будет язык, который мы используем для описания стремлений Украины к членству. Частью этого будет работа по определению новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечение того, чтобы мы послали сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", - подчеркнула Смит.

Саммит НАТО - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, чего ждать Украине от летнего саммита НАТО. По его словам, союзники сделают четкие шаги, чтобы приблизить вступление Украины в Альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в Вашингтоне. Он подчеркнул, что лидеры стран-членов Альянса сделают дальнейшие шаги для инвестирования в безопасность, укрепления связей с партнерами и усиления поддержки Киева.

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