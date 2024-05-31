Кроме того, госсекретарь отметил, что на саммите будет объявлено о предоставлении широкого пакета помощи Украине.

Во время саммита НАТО, который состоится в июле в США, союзники сделают четкие шаги, чтобы приблизить вступление Украины в Альянс.

Такой анонс сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Голос Америки. "На саммите мы сделаем конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к НАТО и убедиться, что существует мостик к членству, сильный и хорошо освещенный", - сказал он.

"НАТО поможет построить украинские силы будущего, которые могут эффективно отражать агрессию и защищаться при необходимости", - сказал Блинкен, добавив, что Альянс усилит интеграцию Украины. Видео дня

Кроме того, госсекретарь отметил, что на саммите будет объявлено о предоставлении широкого пакета помощи Украине. Предполагается, что этот пакет усилит сотрудничество НАТО и помощь Украине.

Блинкен также добавил, что "32 страны ведут переговоры о двусторонних соглашениях по безопасности с Украиной" и он прогнозирует, что их будет еще больше до июля.

Вступление Украины в НАТО

Во время встречи лидеров стран-членов НАТО в Вашингтоне 9-11 июля Украина не получит официального приглашения на вступление.

Ранее бывший премьер-министр Словении Янез Янша описал события, которые происходили на саммите НАТО в Румынии в 2008 году, на котором Украине отказали в предоставлении Плана действий по членству в Альянсе.

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