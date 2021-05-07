Послы ознакомятся с ситуацией в пунктах пропуска Каланчак и Чаплинка на административной линии с временно оккупированным полуостровом.

Послы Польши и Румынии в Украине 11 мая посетят административную границу с оккупированным Крымом в рамках подготовки к саммиту международной "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

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Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Польши в Украине. В частности, 11 мая состоится визит послов Польши Бартоша Цихоцкого и Румынии Кристиана-Леона Цуркана в Украине в Херсон и на административную линию с временно оккупированным Крымом.

"В Херсоне послы встретятся с губернатором Херсонской области Сергеем Козырем и председателем Херсонского областного совета Александром Самойленко. В присутствии постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича послы также ознакомятся с ситуацией в пунктах пропуска на административной линии с временно оккупированным полуостровом: Каланчак и Чаплинка. Затем состоится встреча с представителями крымских татар и вынужденными переселенцами из Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме того, Цихоцкий вместе с генеральным консулом Польши в Одессе Катажиной Солек во второй половине дня встретится с поляками из областного польского общества «Полония» в Херсоне и откроет программу "Польская полка" в районной библиотеке в Херсоне.

Что такое "крымская платформа"

23 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре он заявлял, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Инаугурационный саммит Крымской платформы запланировано провести в Киеве 23 августа.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

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Автор: Виталий Саенко