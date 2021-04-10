Президент Турции уверяет, что его страна не признает незаконную аннексию украинского Крыма Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что рассчитывает на участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в инаугурационном саммите Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Отдельно я хочу поблагодарить президента Эрдогана за готовность присоединиться к формату Крымской платформы и принять участие в ее инаугурационном саммите 23 августа в Киеве", - заявил Зеленский.

"Если это произойдет - мы будем вам очень благодарны. Мне кажется, что это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - подчеркнул Зеленский.

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В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция защищает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма", - подчеркнул Эрдоган.

Он засвидетельствовал поддержку украинской инициативы Крымская платформа, которая, по его словам, призвана объединить украинские земли.

"Желаем, чтобы Крымская платформа стала прекрасным поводом для всего наилучшего и для крымских татар, и в целом, для Украины", - заявил президент Турции.

Что известно о Крымской платформе

23 сентября 2020 года Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский отметил, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Инаугурационный саммит по началу Крымской платформы запланировано провести в Киеве 23 августа.

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Автор: Виталий Саенко