Саммит создаст механизм для того, чтобы заниматься вопросами оккупации, заявил Кулеба.

Саммит "Крымская платформа" вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня.

Читайте такжеВ России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспортаТакое мнение высказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

"Все ожидают, что саммит состоится и сразу "манна небесная" упадет на землю. Давайте будем реалистами. Во-первых, саммит вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня. Во-вторых, он создаст механизм для того, чтобы заниматься самыми разнообразными вопросами оккупации", – сказал он.

По его словам, дипломаты работают в столицах других государств и в Украине, готовя конкретное "заявление, декларацию, хартию, как она будет там называться, "Крымской платформы".

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский в ходе прений на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит Крымской платформы с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Автор: Людмила Жерновская