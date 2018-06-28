Саакашвили в Грузии приговорили к шести годам тюрьмы

Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад, сообщает издание "Грузия online".

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По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы. Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.

Нападение на Гелашвили произошло в 2005 году. Сотрудники МВД остановили машину чиновника и избили его. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Впоследвии он заявлял, что Саакашвили, которого Гелашвили обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости, лично организовал покушение на него.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили запретили въезд в Украину до 2021 года.