Андрей Пионтковский уверен, что это идиотский сценарий, но он может стать реальностью.

Совместное заседание Государственной думы и Совета Федерации Российской Федерации запланировано на 15 июля. Президент РФ Владимир Путин, Александр Лукашенко и украинский президент-беглец Виктор Янукович могут подписать "пакт об объединении" трех стран.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua.

"Многие связывают грандиозные события с назначенным на 15 июля совместным заседанием и Госдумы, и Совета Федерации. Но многие уже забыли, что в начале марта было то же самое. Они с большой помпой объявили, что будет совместное заседание Госдумы и Совета Федерации, а потом закончилось все пшиком. Тогда это было связано с приездом Лукашенко. Путин думал, что он доломает его окончательно на большое объединение. Но Лукашенко, как всегда, пропетлял", – объяснил эксперт.

По его словам, в Кремле могут объявить об объединении России, Беларуси и Украины. Он считает, что для подписи фейкового документа Путин использует сбежавшего президента Украины и предателя Виктора Януковича.

"Идиотский сценарий, но возможно он станет реальностью, — провозглашение так называемого общего государства. Привезут откуда-то труп Януковича. И вот три великих славянских президента - Путин, Лукашенко и Янукович - подпишут пакт об объединении трех великих славянских государств. Такие планы тоже бродят в Кремле. Но я думаю, что ничем историческим это заседание 15 июля не закончится. Янукович подпишет что угодно, Лукашенко снова пропетляет, а на мобилизацию Путин не отважится", — подытожил Пионтковский.

Как ранее сообщал УНИАН, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отметил, что амбиции Кремля стали скромнее в войне против Украины. Теперь максимальная цель – захват Славянска в Донецкой области.

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