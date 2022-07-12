Путин уже прекрасно понимает, что ему не удастся захватить всю Украину.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения отношение президента РФ к Украине не изменилось.

Об этом в колонке для НВ написал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Отношение, а вернее, ненависть Путина к Украине не изменилась. Всем хочу напомнить его статью "Об историческом единстве русских и украинцев", так называемую, историческую. В ней он отрицал и существование украинского государства, которое "изобрели австро-венгерский штаб и большевики", и существование самого украинского народа. Мол, нет никакого украинского народа, "мы — один народ" и все", - отметил публицист.

В то же время, Пионтковский подчеркнул, что Путин уже прекрасно понимает, что ему не удастся захватить всю Украину.

"Я думаю, что даже такой безумный маньяк как Путин, понял, что захватить всю Украину ему не удастся. После провала блицкрига эта задача уже невыполнима. Но перед ним сейчас стала другая проблема — как удержать собственную власть. Как продать населению какое-то подобие победы", - отметил политолог.

Он также отметил, что армия РФ прекрасно понимает, что Украина готовится к конртнаступлению.

"Он (Путин – ред.) понимает, что с поступлением масштабного количества западного оружия украинская армия перейдет в контрнаступление, и ни о какой мифической победе говорить уже будет невозможно. Поэтому сейчас его тактическая задача, пока его вооруженные силы на Донбассе потихонечку еще ползут вперед, захватить максимально возможное количество населенных пунктов. Скажем, еще один город. Его максимальная цель — взять Славянск. А потом снова мобилизовать всю свою агентуру для того, чтобы навязать перемирие, прекращение огня, с сохранением им значительной части не только территории Донбасса, но теперь вот и кусочков Херсонской и Запорожской областей. И продать это населению как свою победу. Вот такой у него сейчас план", - отметил политолог.

Эксперт также отметил, что взятие Херсона сейчас станет поворотным пунктом.

"Украина серьезно готовится к контрнаступлению. Одни (русские) хотят взять Славянск, а другие (украинцы) хотят взять Херсон. И вот взятие Херсона — наиболее слабого места в структуре ВС РФ — сейчас станет поворотным пунктом. Оно произведет шокирующее впечатление в России, как и на так называемый, глубинный народ, который верит своему телевизору, так и на ситуацию в бункере, где уже всем будет ясно тогда, что война проиграна, скрыть ничего невозможно. И вот у Путина настанут тогда очень тяжелые времена. Просто мы в ожидании эндшпиля. В расчетах Кремля эндшпилем будет взятие Славянска, и на инерции этого успеха навязывание снова прекращения огня — по существу — раздел Украины", - отметил политолог.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".

Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.

В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.

По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.

12 июля 2022 года Белый дом заявил о том, что стратегические планы Путина в Украине провалились.

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