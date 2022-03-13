По его словам, больших продвижений российской техники и колонн пока не было.

Российские оккупанты боятся мощных боевых действий, потому что они поняли, что днем фактически теряют до тысячи человек.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, больших продвижений российской техники и колонн пока не было.

"В последние дни фактически не было больших боевых действий, как в первые дни войны. Были локальные бои, были стычки. Но больших боев, как были в первые дни войны, не было", - сказал Денисенко.

Он назвал текущую стратегию российских оккупантов и это - бомбардировка.

"Россияне по сути очень боятся подобных боевых действий, они понимают, что днем фактически они теряли до тысячи человек. Сейчас их стратегия бомбардировки, бомбардировки и еще раз бомбардировки", - сказал он.

"Пока больших продвижений техники, больших продвижений колонн не было. Поэтому, собственно говоря, вы видите эти более 12 тысяч (потери оккупантов - УНИАН), но по тысяче в день мы не можем убивать в последние дни", - добавил советник министра.

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