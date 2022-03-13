Российские оккупанты боятся мощных боевых действий, потому что они поняли, что днем фактически теряют до тысячи человек.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.
По его словам, больших продвижений российской техники и колонн пока не было.
"В последние дни фактически не было больших боевых действий, как в первые дни войны. Были локальные бои, были стычки. Но больших боев, как были в первые дни войны, не было", - сказал Денисенко.
Он назвал текущую стратегию российских оккупантов и это - бомбардировка.
"Россияне по сути очень боятся подобных боевых действий, они понимают, что днем фактически они теряли до тысячи человек. Сейчас их стратегия бомбардировки, бомбардировки и еще раз бомбардировки", - сказал он.
"Пока больших продвижений техники, больших продвижений колонн не было. Поэтому, собственно говоря, вы видите эти более 12 тысяч (потери оккупантов - УНИАН), но по тысяче в день мы не можем убивать в последние дни", - добавил советник министра.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.