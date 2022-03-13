В Белом доме уверены, что авиаудар свидетельствует о том, что война идет не по плану президента РФ.

Бомбардировка Яворовского полигона (Львовщина), вероятно, свидетельствует о том, что война в Украине не идет по плану российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сегодня, 13 февраля, в эфире CNN заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

Он отметил, что Путин не доволен ходом боевых действий в Украине.

"Путин разочарован тем, что его войска не достигают такого прогресса, как он думал, в крупных городах страны, в частности в Киеве. Поэтому он расширяет количество целей и пытается нанести ущерб каждому региону страны", - заявил Салливан.

Удар по Яворовскому полигону

Утром 13 марта стало известно, что во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центре было слышно два сильных взрыва.

Местный депутат Игорь Зинкевич сообщил, что взрывы - результат работы украинской противовоздушной обороны по российским ракетам.

Взрывы на Львовщине прогремели впервые со времени вторжения РФ в Украину.

Через некоторое время стало известно, что РФ нанесла авиаудар по Яворовскому полигону. Уничтожен Международный центр миротворчества и безопасности. Сначала власти сообщали о 9 жертвах и 57 пострадавших. Министр обороны Алексей Резников в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

Россияне совершили авиаудар из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратово. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет сбили в воздухе.

Впоследствии Львовская ОВА уточнила, что в результате авиаудара погибли 35 человек еще 134 - травмированы.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

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