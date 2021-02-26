По словам Энтони Блинкена, российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью.

Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины и угрожают общей мировой безопасности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В частности, Соединенные Штаты заявляют о солидарности с Украиной в связи с 7-й годовщиной вторжения в Крым России и захватом его ею - наглого отрицания современного международного порядка.

"Мы утверждаем краеугольную истину: Крым - это Украина", - отмечается в заявлении.

По словам Блинкена, российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, что грозит общей мировой безопасности.

"Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму", - подчеркнул он.

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Госсекретарь подчеркнул, что российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и вынесла приговоры с длительными тюремными сроками тем тем, кто решился выступить против оккупации.

Среди прочего, российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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Автор: Константин Гончаров