Президент подчеркнул, что в Крыму грубо нарушаются права человека, происходят преследования украинцев и крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация усиливает милитаризацию Крыма, нарушает баланс безопасности Черноморского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на общих прениях мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в онлайн-режиме.

Зеленский отметил, что в 21 веке Россия незаконно аннексировала полуостров Крым, и Украина уже седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе.

«Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война? Что в Крыму грубо нарушаются права человека, происходят преследования украинцев и крымских татар. Усиливается милитаризация полуострова и акваторий рядом с ним, что нарушает баланс безопасности Черноморского региона. Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет в результате войны в Донбассе будет 14 тысяч погибших и почти полтора миллиона человек потеряют свое жилье?», - сказал Зеленский.

Как известно, в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в этом году обращения глав государств и правительств проходят в виртуальном формате.

Оккупация Крыма Россией: хронология событий

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределение. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров