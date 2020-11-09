По словам Данилова, размещение в Крыму ядерного оружия зависит от многих факторов.

Россия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил изданию «Крым.Реалии».

По словам Данилова, размещение в Крыму ядерного оружия зависит от многих факторов.

"То, что там может быть ядерное оружие - такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязанность" обязательно вернутся к этому вопросу", - пояснил он.

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"Крымская платформа" для деоккупации полуострова

В конце июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым - это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет предлагать Германии присоединиться к будущей международной платформе по деоккупации Крыма.

23 сентября Зеленский во время общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

6 октября президент сообщил, что Европейский Союз готов присоединиться к этой платформе.

Есть ли у Украины ядерное оружие:

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, её применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция - предоставили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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Автор: УНИАН