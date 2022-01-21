Глава МИД Британии заявляет о подготовке санкционных мер сильного влияния на российский финансовый сектор на тот случай, если произойдет вторжение.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия встретит в Украине "новый Афганистан" и "Чечню" в случае вторжения ее войск, сосредоточенных на границе с Украиной.

Об этом Трасс заявила в Сиднее (Австралия) во время выступления в аналитическом центре Lowy Institute.

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают о восстановлении Советского союза или своего рода "Великой России" через разделение территории на основе этнической принадлежности или языка. Они утверждают, что они хотят стабильности, когда работают над созданием угрозы и дестабилизации других. Мы знаем, что находится на этом пути, и потеряно ужасное число людей, и это приводит к человеческим страданиям. Именно поэтому мы настойчиво призываем Путина воздержаться и отступить из Украины до того, как он совершит огромную стратегическую ошибку", - заявила Трасс.

Она назвала Украину гордой страной с давней историей, которая ранее уже переживала вторжение других сил - от монголов до татар. Также Трасс напомнила, что украинцы пострадали от искусственно созданного Советским союзом голода. ​

"Вторжение лишь приведет к затруднительному положению, как мы знаем из советско-афганской войны или конфликта в Чечне", - подчеркнула Трасс.

​Она напомнила, что на прошлой неделе на заседании Совета НАТО-Россия был направлен четкий сигнал Москве, что любое вторжение в Украину приведет к огромным последствиям, в том числе к скоординированным санкциям, которые будут поражать финансовый сектор РФ.

"На этой неделе Соединенное Королевство объявило о новом пакете по проведению профессиональной подготовки, поддержки и оборонительного вооружения для Украины, который призван укрепить ее оборонный потенциал. И мы работаем с нашими партнерами над мерами сильного влияния на российский финансовый сектор и на персоналии", - подчеркнула Трасс.

Читайте также Это будет очень мощная война, и все понесут потери – Зеленский оценил риск вторжения РФ Риск вторжения России в Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

Читайте такжеЗеленский возмутился санкционной политикой мира против РФ: ждать вторжения не надоПосле заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.