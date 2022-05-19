Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут завоевать независимость, но Россия всегда будет рядом и, возможно, всегда будет угрозой.
Об этом он заявил в своем обращении к студентам и ректорам украинских учреждений высшего образования.
Он отметил, что украинцы могут сознательно переформатировать свою жизнь.
По его словам, украинцы должны не забывать, что даже во время полномасштабной войны в стране работает банковская сфера, бюджетная система и государственное управление – выдержали, а оборона и логистика обеспечиваются несмотря на то, что враг в некоторых аспектах имеет больше сил и техники.
"То есть, определенный фундамент у общества есть, и было бы глупо им не пользоваться. Но мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, возможно, всегда будет угрозой. После 24-го февраля нам уже многое удалось", - заверил президент.
Он добавил, что эта война может завершиться для Украины теми или иными гарантиями безопасности, и отметил, что это действительно хорошая возможность создать на десятилетия такой инструмент, который позволит жить спокойно.
"Хотя и не позволит быть небрежными в отношении безопасности. Все равно мы будем думать всегда о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать свое государство. Ибо это есть защита себя прежде всего-своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и есть государство – все это... Учитывая, что Россия так и останется нашим соседом, нужно обдумать формат безопасности внутри Украины. Ключевой вопрос – об оружии", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии и помощи Запада.
Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.