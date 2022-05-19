Гарантии безопасности, которыми может завершиться война для Украины, - это действительно хорошая возможность создать на десятилетия такой инструмент, который позволит жить спокойно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут завоевать независимость, но Россия всегда будет рядом и, возможно, всегда будет угрозой.

Об этом он заявил в своем обращении к студентам и ректорам украинских учреждений высшего образования.

Он отметил, что украинцы могут сознательно переформатировать свою жизнь.

По его словам, украинцы должны не забывать, что даже во время полномасштабной войны в стране работает банковская сфера, бюджетная система и государственное управление – выдержали, а оборона и логистика обеспечиваются несмотря на то, что враг в некоторых аспектах имеет больше сил и техники.

"То есть, определенный фундамент у общества есть, и было бы глупо им не пользоваться. Но мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, возможно, всегда будет угрозой. После 24-го февраля нам уже многое удалось", - заверил президент.

Он добавил, что эта война может завершиться для Украины теми или иными гарантиями безопасности, и отметил, что это действительно хорошая возможность создать на десятилетия такой инструмент, который позволит жить спокойно.

"Хотя и не позволит быть небрежными в отношении безопасности. Все равно мы будем думать всегда о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать свое государство. Ибо это есть защита себя прежде всего-своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и есть государство – все это... Учитывая, что Россия так и останется нашим соседом, нужно обдумать формат безопасности внутри Украины. Ключевой вопрос – об оружии", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии и помощи Запада.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.

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