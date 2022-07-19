Глава ОП подчеркнул, что невозможно гарантировать безопасность и быть агрессором одновременно.

Украина и западные партнеры не рассматривают возможность того, что Россия станет гарантом безопасности нашей страны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "НВ".

"Не мы им предложили (стать гарантом безопасности Украины - УНИАН), это Россия хотела быть. Но невозможно быть агрессором и одновременно гарантом безопасности. После Бородянки, после Бучи, ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, которые предоставляют нам гарантии", - подчеркнул Ермак.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце мая глава Офиса президента Андрей Ермак объявил о создание международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

1 июля состоялось первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. По его итогам глава Офиса президента Андрей Ермак заявил первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в июле. Он подчеркнул, что над гарантиями безопасности будут работать "очень быстро".

Кроме этого Ермак отметил, что Украине нужны гарантии для сдерживания будущей агрессии РФ в военной, политической, дипломатической, институциональной, финансовой сферах. В то же время он признал, что никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственного мощного оборонного потенциала Украины.

По его словам, будущий документ о гарантиях безопасности будет включать три основных блока: предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий; действия по сдерживанию новой агрессии; санкционная политика.

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