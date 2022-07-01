Быстрое восстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии.

Украине нужны гарантии для сдерживания будущей агрессии РФ в военной, политической, дипломатической, институциональной, финансовой сферах.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака на первом заседании Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

"Украина имеет крайне негативный опыт безопасности заверений в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. Будапешта-2 не будет. Мы нуждаемся в эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России – военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и тому подобное. Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и надлежащим образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами", - говорится в сообщении.

В то же время никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственного мощного оборонного потенциала Украины.

"Поэтому считаем необходимым обеспечение способности Украины реализовать право на самозащиту. Этот блок гарантий будет включать, в частности, дальнейшее предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий", - заявил Ермак.

Быстрое восстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии. Поэтому Украине нужна ежегодная финансовая помощь для развития оборонного сектора.

"Кроме того, мы рассчитываем на углубление сотрудничества в области информационной, кибернетической и морской безопасности, а также обмена и анализа разведывательной информации. В частности, для своевременного выявления признаков подготовки вооруженной агрессии против Украины", - добавил Ермак.

Следующий блок - это действия по сдерживанию новой агрессии.

"Оперативное поставки всего необходимого для обеспечения полной реализации права на самозащиту, включая вооружением, оборудованием, финансовой и другой помощью, являются краеугольным камнем этого блока. Надо построить систему двусторонних и / или многосторонних договоров, которые будут предусматривать детальные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины. Необходимыми элементами этого блока мы считаем также постоянный механизм оценки угроз и вызовов безопасности и взаимного информирования о них, а также механизмы срочных двух - или многосторонних консультаций", - заявил он.

Последним блоком гарантий должна быть санкционная политика. Она должна стать эффективным инструментом для недопущения повторения агрессии.

"Сейчас внедренные пакеты санкций и ограничительных мер должны действовать не только до полного вывода российских войск из Украины. Их действие должно продолжаться, пока Россия не выполнит два условия. Во-первых, она должна предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию вреда, причиненного нашему государству и гражданам. Также должен быть предусмотрен действенный механизм внедрения превентивных санкций на будущее – в случае возникновения угрозы агрессии. В то же время необходимы гарантии срочного внедрения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия таки произойдет", - подытожил Ермак.

Когда практика подтвердит действенность гарантий для Украины, они могут быть распространены на другие страны. Идея Президента Владимира Зеленского заключается в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности.

Ранее сообщалось, что 8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки", в котором принял участие Зеленский. На саммите он предложил странам G7 стать гарантами безопасности Украины.

27 июня президент Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании саммита лидеров "Большой семерки". Он еще раз предложил им присоединиться к работе над гарантиями безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: