Глава ОП намекнул, что от евроатлантического курса никто не будет отклоняться.

Первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в июле.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время совместного с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифинга по результатам первого заседании Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

"Пока мы не являемся членами никакого военного альянса, мы не меняем наш путь туда, но нам нужны гарантии сегодня", - сказал Ермак.

По его словам, получение системы гарантий украинские власти не рассматривают как некую альтернативу вступлению в НАТО.

"То есть все равно мы идем в НАТО, и это наша стратегическая цель - стать членом этой организации", - пояснил Ермак.

Он подчеркнул, что над гарантиями безопасности будут работать "очень быстро".

"Мы планируем выйти в первую редакцию документа в течение этого месяца. Работать будем быстро. У нас нет времени, наша позиция по наработке гарантий будет укреплять нашу позицию", - добавил Ермак.

Ранее Ермак заявил, что Украине нужны гарантии для сдерживания будущей агрессии РФ в военной, политической, дипломатической, институциональной, финансовой сферах. В то же время он признал, что никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственного мощного оборонного потенциала Украины.

По его словам, будущий документ о гарантиях безопасности будет включать три основных блока:

предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий;

действия по сдерживанию новой агрессии;

санкционная политика.

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