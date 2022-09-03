Ключевыми ответами на это должны быть единство в защите от страны-террориста и усиление давления на РФ, в частности усиление санкций и ограничение нефтегазовых доходов Москвы.

Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"В эти дни Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу - полностью остановилась прокачка газа "Северным потоком". Зачем они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца - во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство", - отметил президент.

Видео дня

По его словам, там, где Россия не может сделать это силой обычного оружия, она делает это силой энергетического оружия и пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами.

По мнению Зеленского, чтобы защититься от этого, всем в Европе нужно еще больше единства, координации и помощи друг другу.

"Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое - наше единство, единство в защите от государства-террориста, а второе - усиление нашего собственного давления на Россию. Это и усиление всех уровней санкций и ограничения нефтегазовых доходов России. Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1".

Как предупреждали в "Газпроме", прекращение подачи газа продлится с 31 августа по 2 сентября из-за якобы техобслуживания.

Однако 2 сентября российский "Газпром" заявил о полной остановке газопровода "Северный поток". В компании этот шаг объяснили якобы неисправностями в работе системы.

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