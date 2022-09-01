Западные страны стремятся обрести энергетическую независимость от российских энергоносителей.

Результатом войны России против Украины станет снижение зависимости Запада от импорта российских энергоносителей, к чему, собственно, и начали стремиться западные страны.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Голос Америки.

"Из этой катастрофы, из путинской войны выйдет, я полагаю, нечто положительное, поскольку Европа откажется от российских углеводородов, – сказал Джонсон, выступая на месте строительства атомной электростанции в восточной Англии. – Мы больше не будем уязвимы для шантажа, а у себя в стране мы значительно ускорим давно назревшие реформы и шаги по обретению энергетической независимости, в частности, путем исправления ущерба, нанесенного нашей ядерной промышленности".

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала "самообманом" утверждение, что Берлин получал дешевый газ из России. Также Бербок выступила категорически против открытия газопровода "Северный поток-2" на фоне нынешнего энергетического кризиса.

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